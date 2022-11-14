В поисках нового пушечного мяса. Путин подписал указ, позволяющий призывать в войска России иностранных граждан 14 ноября, 17:45 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

В понедельник, 14 ноября, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым разрешил призыв в войска России иностранных граждан.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в порядок прохождения военной службы с 1999 года. Согласно изменениям, теперь военную службу могут проходить граждане, имеющие подданство иностранного государства или вид на жительство или другой документ, подтверждающий право гражданина на проживание на территории иностранного государства.

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Также указ Путина определяет порядок прохождения иностранцами военной службы в рядах ВС России в мирное время и порядок подписания контракта.

Фактически этим указом Путин разрешил призывать в войска как иностранцев, так и россиян, имеющих виды на жительство в других странах.

Ранее представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные меры по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.