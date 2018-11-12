12 ноября 2018, понедельник

В ЦИК Украины отреагировали на псевдовыборы в ОРДЛО

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Украина не признает результаты фейковых выборов в ОРДЛО

Украина не признает результаты фейковых выборов в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия Украины назвала псевдовыборы в ОРДЛО нелегитимными, так как они организованы и проведены в нарушение норм украинской Конституции и избирательного законодательства.

"В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - заявили в пресс-службе ведомства.

В ЦИК также подчеркнули, что категорически отрицают наличие какого-либо юридического значения "этих незаконных и манипулятивных "выборов".

"Только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - резюмировали в комиссии.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. 

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

На "выборах" главы " ЛНР" лидирует Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,4% голосов по итогам "обработки" 96% бюллетеней. На "выборах" главы так называемой "ДНР" победил нынешний главарь "республики" Денис Пушилин.

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