17 июня 2018, воскресенье

В Киеве прошел Марш равенства

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Фото: Информатор

Все прошло спокойно

В воскресенье, 17 июня, в центре Киева прошел Марш равенства.

Трансляцию вело Громадське телебачення.

По словам организаторов марша, колонна участников КиевПрайда насчитывала от 5 до 6 тысяч человек.

На месте - беспрецедентные меры безопасности, присутствовали полицейские и нацгвардийци. Обошлось без существенных столкновений.

Среди участников Марша равенства были украинские депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

Также в Марше равенства в Киеве участвовали евродепутатка Ребекка Хармс и министр Европы Германии Майкл Рот.

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