В Киеве прошел Марш равенства

В воскресенье, 17 июня, в центре Киева прошел Марш равенства.
Трансляцию вело Громадське телебачення.
По словам организаторов марша, колонна участников КиевПрайда насчитывала от 5 до 6 тысяч человек.
На месте - беспрецедентные меры безопасности, присутствовали полицейские и нацгвардийци. Обошлось без существенных столкновений.
Среди участников Марша равенства были украинские депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук.
Также в Марше равенства в Киеве участвовали евродепутатка Ребекка Хармс и министр Европы Германии Майкл Рот.
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