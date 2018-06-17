В полиции рассказали, как прошел Марш равенства в Киеве

Во время Марша равенства в воскресенье, 17 июня, в Киеве не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге, передает Украинская правда.

"Не было задержанных и никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - сказал он.

В свою очередь, председатель киевской полиции Андрей Крищенко добавил, что "из участников марша ни один человек к полиции не обратился по поводу противоправных действий в отношении них".

Полиция также, по словам Крищенко, не препятствовала противникам Марша равенства, которые не совершали противоправных действий, а "мирным путем выкрикивали свои лозунги, вели дискуссию".

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в Марше приняли участие около 3500 человек. Непосредственно в охране Марша было задействовано 2,5 тысячи полицейских, всего в охране общественного порядка в центре Киева - 5000.

Ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс высоко оценила работу украинской полиции во время КиевПрайда.

Также утром 17 июня полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства. Всего в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.

Позже представители С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных.