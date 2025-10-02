КСУ взялся за рассмотрение жалобы Гнездилова, который в 2024 году публично ушел в СОЧ

Конституционный суд Украины начал рассмотрение жалобы военнослужащего Сергея Гнездилова, который в 2024 году публично ушел в СВЧ. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил КСУ в Facebook.

В частности, Гнездилов считает несправедливым, что военных в случае подозрения в ряде преступлений автоматически отправляют под стражу, приравнивая их к особо опасным преступникам.

Реклама

1 октября Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания перешел к делу Гнездилова. Предметом жалобы стала часть 8 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса. Она предусматривает, что во время военного положения к военнослужащим, подозреваемым или обвиняемым в неповиновении, невыполнении приказа, самовольном оставлении части, дезертирстве или уклонении от службы, применяется исключительно содержание под стражей — без альтернативы залога.

По мнению Гнездилова, такая норма ставит военных в неравное положение и нарушает гарантированное Конституцией право на свободу и личную неприкосновенность.

Судья-докладчик Василий Лемак сообщил, что для комплексного анализа суд подготовил запросы в органы власти, университеты и ученых из консультативного совета КСУ.

Читайте также: Адвокат военного Гнездилова подал апелляцию относительно меры пресечения

После открытой части заседания судьи перешли к рассмотрению дела в закрытом режиме.

24 марта Гнездилов подал жалобу в Конституционный суд из-за «дискриминационных норм» уголовно-процессуального кодекса о безальтернативности меры пресечения для военных.

СЗЧ Сергея Гнездилова — что известно

Военный Гнездилов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2019 году. В составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут.

21 сентября 2024 года он публично объявил, что самовольно покинул часть (СЗЧ), чтобы привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в условиях военного положения.

Впоследствии после его заявления в 56-й бригаде назначили служебное расследование, а ОК Запад раскритиковало Гнездилова, заявив, что «проблема не в конечном сроке службы, а в том, что просто сейчас Украине нужно защищаться, а не заниматься общественным активизмом».

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали Гнездилова 9 октября. 10 октября ему сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УКУ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

29 ноября в Украине вступил в силу закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал. Таких военных освобождают от ответственности, им восстанавливают выплаты и обеспечение.