Задержан агент ФСБ, пытавшийся устроиться в Сумскую ОВА 23 января, 10:38 Злоумышленник был завербован ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения (Фото:СБУ)

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники контрразведки разоблачили российского агента, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

В случае успешного проникновения в качестве сотрудника в госучреждение пособник оккупантов должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона.

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Предателем оказался житель Сум, который был завербован ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

«Злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения. По указанию российской спецслужбы он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны. Для этого объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Кроме того, он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Фото: СБУ

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанному грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.