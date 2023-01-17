СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, охотившуюся за РСЗО HIMARS, гаубицами М777 и ЗРК С-300

17 января, 14:32
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За уничтожение украинской техники ФСБ обещала своим агентам от $20 тысяч (Фото:СБУ)

За уничтожение украинской техники ФСБ обещала своим агентам от $20 тысяч (Фото:СБУ)

В Кременчуге Полтавской области обезвредили российскую агентурную сеть, которая собирала разведданные и готовила диверсии по заданию ФСБ.

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Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленники пытались обнаружить местонахождение зенитно-ракетных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777.

Видео дня

«За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 тысяч. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач», — рассказали в СБУ.

Российскими агентами оказались переселенцы с востока Украины, которыми руководил представитель так называемой «МГБ ДНР» Дмитрий Зипир.

СБУ
Фото: СБУ

На данное время он скрывается от правосудия на временно оккупированной РФ территории Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=mhctq7a62Jw
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Полтавская область ФСБ ЗРК С-300 Российская агентура Война России против Украины РСЗО HIMARS

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