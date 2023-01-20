Задержан агент РФ, готовивший ракетные удары по энергообъектам и речпорту Измаила 20 января, 17:00 Коллаборанту грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали российского агента, который занимался подготовкой ракетных ударов по энергообъектам и речному порту Измаила Одесской области.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленником оказался чиновник одного из предприятий порта, который после начала полномасштабного вторжения РФ был завербован представителем вражеских спецслужб.

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Кроме сбора информации об объектах критической инфраструктуры, его также интересовали блокпосты и места дислокации Сил обороны.

«Разведывательная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передачи агрессору закрытых данных», — рассказали в спецслужбе.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.