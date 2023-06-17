Сотрудник правоохранительного органа. В Сумах мужчина склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю, его задержали 17 июня, 18:28 В Сумах правоохранитель склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю (Фото:ДБР/Telegram)

В Сумах задержали мужчину, который во время поездки в город Сумы склонил 15-летнюю девушку к половым отношениям. Он оказался сотрудником правоохранительного органа из Полтавы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

«Работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, который склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю в Сумах 14 июня», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, 15-летняя девушка в Интернете познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в Сумах мужчина привел друга. После чего, они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и произошел половой контакт.

Установлено, что мужчины являются сотрудниками одного из правоохранительных органов Полтавы. Они приехали в Сумы на обучение в высшем учебном заведении.

Сейчас одного фигуранта задержали и сообщили о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

В мае в Черкассах двум полицейским сообщили о подозрении в изнасиловании 17-летней девушки.