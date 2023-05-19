В Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании четырехлетнего ребенка в Броварах — полиция 19 мая, 14:47 Правоохранители задержали подозреваемого (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка в Броварах, об этом сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов в пятницу, 19 мая.

«Каким же существом надо быть, чтобы совершать сексуальное насилие над 4-летней девочкой. Только что полиция Киевщины задержала негодяя, который этой ночью изнасиловал ребенка в Броварах», — написал он в Telegram.

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По его словам, это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039590617894&locale=uk_UA

«Спасибо работникам полиции и прокуратуры за решительные действия и принципиальную позицию», — добавил он.

ТСН со ссылкой на полицию Киевской области сообщило, что происшествие случилось в Броварах, в четверг, 18 мая.

«Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги — ей было нужно к врачу. В помещение, где находился ребенок пришел знакомый их родственников. Он и изнасиловал ребенка, когда женщина отвлеклась. Она пришла в комнату услышав, что ребенок плачет. Это напугало насильника и он убежал из квартиры. Злоумышленник задержан», — рассказали в полиции.

Там добавляют, что 48-летний мужчина не является педагогом одного из местных лицеев, как пишут в социальных сетях, хотя ранее имел отношение к сфере образования. Но это было тогда, когда он жил в Бердянске.