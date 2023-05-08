В Черкассах двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Задержание подозреваемых (Фото:ГБР)
В Черкассах двух полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Правоохранители находятся под стражей, а их начальство — отстранили исполнения обязянностей.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи выяснили, что трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. В процессе «отдыха» к ним присоединилась их знакомая девушка. Они употребляли алкоголь и затем изнасиловали ее.
В настоящее время злоумышленники задержаны, свою вину они отрицают.
Правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В полиции Черкасс рассказали, что подозреваемых уже уволили. Их непосредственные руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей.