В Черкассах двух полицейских подозревают в изнасиловании несовершеннолетней 8 мая, 17:44 Задержание подозреваемых (Фото:ГБР)

В Черкассах двух полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Правоохранители находятся под стражей, а их начальство — отстранили исполнения обязянностей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи выяснили, что трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. В процессе «отдыха» к ним присоединилась их знакомая девушка. Они употребляли алкоголь и затем изнасиловали ее.

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В настоящее время злоумышленники задержаны, свою вину они отрицают.

Правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В полиции Черкасс рассказали, что подозреваемых уже уволили. Их непосредственные руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей.