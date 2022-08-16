Собирал данные о ВСУ. В Славянске задержали российского агента — СБУ

16 августа, 17:01
Задержание российского агента в Славянске (Фото:СБУ)

Задержание российского агента в Славянске (Фото:СБУ)

Украинские спецслужбы задержали в Славянске российского агента, который собирал данные о дислокации и перемещении боевых подразделений ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине.

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Свои разведданные он сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности. В частности, собирал информацию об украинской артиллерии, которая уничтожает склады оккупантов.

Видео дня

В СБУ отмечают, что эти данные россияне планировали использовать для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины.

Российские оккупанты все еще пытаются захватить Славянск, однако ВСУ отбивают попытки штурма на этом направлении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агент

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