Оккупанты пошли на штурм на Славянском направлении: понесли потери и отошли — Генштаб 15 августа, 07:08 Попытка штурма оккупантов на Славянском направлении оказалась неудачной (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина. Успеха не имели, понесли потери и отошли.



В утренней сводке Генштаб сообщил, что на этом же направлении зафиксировали обстрелы из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

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На Харьковском направлении из танков и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Вражеская авиация нанесла удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Армия РФ из ствольной артиллерии вела огонь в районах населенных пунктов Лютое, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

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