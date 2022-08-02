Оккупанты приостанавливают наступление на Славянск и передислоцируются — ISW 2 августа, 07:23 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска продолжают перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины. Возможно, оккупанты приостанавливают наступление на Славянск.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).



Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что две недели назад российские войска вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области и передислоцировали их на оккупированные территории Херсонской области.

Видео дня

Оккупанты также передислоцируют подразделения Восточного военного округа, действующие в Славянске, на юг Украины и перебрасывают большое количество войск в Крым для подготовки к защите оккупированных Херсонской и Запорожской областей от контрнаступлений ВСУ.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что войска РФ, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении.

ВСУ уничтожили колонну россиян на Донбассе https://www.youtube.com/embed/LRAcJc6_OxQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.