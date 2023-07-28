В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. Россияне говорят о «ракетном ударе» — видео

28 июля, 09:36
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К утру пожар на нефтебазе в Шахтерске не потушили (Фото:Скриншот видео WarInMyEyes/Telegram)

К утру пожар на нефтебазе в Шахтерске не потушили (Фото:Скриншот видео WarInMyEyes/Telegram)

В Шахтерске Донецкой области в ночь на пятницу, 28 июля, загорелась нефтебаза. Российские оккупанты заявили об обстреле.

Telegram-канал ASTRA показал видео пожара с пропагандистских ресурсов.

Оккупанты утверждают, что нефтебазу атаковали ракеты. По их словам, предварительно, в результате пожара в Шахтерске никто не пострадал. Судя по видео в соцсетях, огонь до утра не погасили.

Видео дня

Ранее о взрывах и пожаре на нефтебазе в Шахтерске сообщали в конце октября 2022 года.

4 июля 2023-го в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы. В СтратКоме заявили об уничтожении склада россиян.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Шахтерск Нафтебаза Война России против Украины

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