«Навел» российский пропагандист. По нефтебазе в оккупированном Шахтерске нанесен новый удар — видео 27 октября, 16:48 В результате удара загорелись четыре цистерны емкостью в 60 тонн (Фото:t.me/operativnoZSU)

В четверг, 27 октября, по нефтебазе во временно оккупированном РФ Шахтерске Донецкой области был нанесен новый удар.

Об этом свидетельствуют публикуемые в соцсетях фото и видео местных жителей.

Предыдущий удар по нефтебазе российских захватчиков, в результате которого был уничтожен железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами, нанесли накануне вечером.

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Согласно имеющимся данным, на этот раз там горят сразу четыре цистерны с топливом для армии РФ емкостью в 60 тонн.

По неподтвержденным пока данным, новый удар был нанесен благодаря репортажу российского пропагандиста Борис Максудов, который показал в своем сюжете на Россия-24 последствия предыдущего.

В Генштабе ВСУ данную информацию пока никак не комментировали.

