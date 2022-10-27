«Навел» российский пропагандист. По нефтебазе в оккупированном Шахтерске нанесен новый удар — видео

27 октября, 16:48
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В результате удара загорелись четыре цистерны емкостью в 60 тонн (Фото:t.me/operativnoZSU)

В результате удара загорелись четыре цистерны емкостью в 60 тонн (Фото:t.me/operativnoZSU)

В четверг, 27 октября, по нефтебазе во временно оккупированном РФ Шахтерске Донецкой области был нанесен новый удар.

Об этом свидетельствуют публикуемые в соцсетях фото и видео местных жителей.

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Предыдущий удар по нефтебазе российских захватчиков, в результате которого был уничтожен железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами, нанесли накануне вечером.

Видео дня

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1585595330682408961

Согласно имеющимся данным, на этот раз там горят сразу четыре цистерны с топливом для армии РФ емкостью в 60 тонн.

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1585573537301073920
https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1585573415754338307
https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1585577881366839296

По неподтвержденным пока данным, новый удар был нанесен благодаря репортажу российского пропагандиста Борис Максудов, который показал в своем сюжете на Россия-24 последствия предыдущего.

https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1585607926588346371

В Генштабе ВСУ данную информацию пока никак не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Шахтерск Нефтебаза Война России против Украины

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