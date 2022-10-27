«Навел» российский пропагандист. По нефтебазе в оккупированном Шахтерске нанесен новый удар — видео
В результате удара загорелись четыре цистерны емкостью в 60 тонн (Фото:t.me/operativnoZSU)
В четверг, 27 октября, по нефтебазе во временно оккупированном РФ Шахтерске Донецкой области был нанесен новый удар.
Об этом свидетельствуют публикуемые в соцсетях фото и видео местных жителей.
Предыдущий удар по нефтебазе российских захватчиков, в результате которого был уничтожен железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами, нанесли накануне вечером.
Согласно имеющимся данным, на этот раз там горят сразу четыре цистерны с топливом для армии РФ емкостью в 60 тонн.
По неподтвержденным пока данным, новый удар был нанесен благодаря репортажу российского пропагандиста Борис Максудов, который показал в своем сюжете на Россия-24 последствия предыдущего.
В Генштабе ВСУ данную информацию пока никак не комментировали.