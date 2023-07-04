Возле Донецка прогремел мощный взрыв, ВСУ сообщили об ударе по складу оккупантов — видео

4 июля, 22:18
Поделиться:
Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза (Фото:Скриншот видео STERNENKO/Telegram)

Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза (Фото:Скриншот видео STERNENKO/Telegram)

В районе временно захваченной Макеевки Донецкой области во вторник, 4 июля, прогремел мощный взрыв.

Telegram-каналы публикуют многочисленные видео крупного пожара у оккупантов.

На видео не слышно повторной детонации, поэтому Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1676304433947312128

Дополнено 22:45 В ВСУ также прокомментировали взрыв на оккупированной территории. По их данным, был уничтожен склад оккупантов.

«В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке», — заявляет Стратком ВСУ в Telegram.

Ранее крымские Telegram-каналы сообщили, что днем 4 июля в центре Севастополя слышали громкий взрыв. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев перед этим утверждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы будут «подрывать боеприпасы».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецк Макеевка Видео Нефтебаза

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X