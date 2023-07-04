Возле Донецка прогремел мощный взрыв, ВСУ сообщили об ударе по складу оккупантов — видео 4 июля, 22:18 Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза (Фото:Скриншот видео STERNENKO/Telegram)

В районе временно захваченной Макеевки Донецкой области во вторник, 4 июля, прогремел мощный взрыв.

Telegram-каналы публикуют многочисленные видео крупного пожара у оккупантов.

На видео не слышно повторной детонации, поэтому Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза.

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Дополнено 22:45 В ВСУ также прокомментировали взрыв на оккупированной территории. По их данным, был уничтожен склад оккупантов.

«В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке», — заявляет Стратком ВСУ в Telegram.

Ранее крымские Telegram-каналы сообщили, что днем 4 июля в центре Севастополя слышали громкий взрыв. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев перед этим утверждал, что на полигоне в районе Кара-Кобы будут «подрывать боеприпасы».