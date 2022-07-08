В Северодонецке с нуля необходимо отстраивать 60% домов — глава ВА

8 июля, 21:16
Последствия обстрела Северодонецка российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Последствия обстрела Северодонецка российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Войска России уничтожили большую часть инфраструктуры Северодонецка дотла, 80% жилых домов имеют разрушение, а 60% жилья нужно сносить и строить с нуля.

Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По его словам, серьезные повреждения имеет центральный канализационный коллектор, разрушены насосные станции, российские обстрелы из тяжелой артиллерии повредили водозаборы.

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«Это все нуждается в капитальном восстановлении, замене, модернизации. Без деоккупации, возвращения под контроль Украины, перепланировки города и капитального восстановления инфраструктуры это сделать невозможно», — сказал он.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в Северодонецке, в частности, ее санитарная составляющая — катастрофические.

Александр Стрюк считает, что большинство объектов в городе придется строить с нуля, ведь российская армия уничтожала жилые кварталы из артиллерии, авиации и танков.

«Были факты, когда российские танки расстреливали несколько пятиэтажек, стоявших одна за другой, просто чтобы расчистить позиции и непосредственно бить по украинским Вооруженным силам… 80—90% жилищного фонда имеют повреждения. 60% просто непригодны, они требуют сноса и полной перестройки», — отметил глава военной администрации Северодонецка.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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