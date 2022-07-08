Больше всего «кадыровцев» погибло в Северодонецке — Гайдай

8 июля, 02:04
Разрушения в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушения в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что самое большое число так называемых «кадыровцев» (часть Росгвардии) погибло в Северодонецке.

«Мы слышали о том, что город Северодонецк занимали раза четыре. Так вот просто для понимания, в Северодонецке самое большое число кадыровцев полягло», — заявил Гайдай.

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Он отметил, что погибшие исчисляются сотнями. Гайдай подчеркнул, что один из руководителей чеченского подразделения Росгвардии получил серьезное ранение.

«Может быть на грани жизни и смерти», — заявил Гайдай.

https://www.youtube.com/watch?v=n-9XuAXdNO0
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Ранее Гайдай говорил, что оккупанты устроили настоящий террор в захваченном городе Кременная. Россияне преследуют людей с проукраинской позицией, или тех, кто отказывается с идти с ними на сотрудничество. В этом оккупантам помогают местные коллаборанты.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

https://www.youtube.com/watch?v=2dLW9F5iDQU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Северодонецк Кадыровцы Сергей Гайдай Война в Украине Росгвардия Война России против Украины

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