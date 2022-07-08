Больше всего «кадыровцев» погибло в Северодонецке — Гайдай
Разрушения в Северодонецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что самое большое число так называемых «кадыровцев» (часть Росгвардии) погибло в Северодонецке.
«Мы слышали о том, что город Северодонецк занимали раза четыре. Так вот просто для понимания, в Северодонецке самое большое число кадыровцев полягло», — заявил Гайдай.
Он отметил, что погибшие исчисляются сотнями. Гайдай подчеркнул, что один из руководителей чеченского подразделения Росгвардии получил серьезное ранение.
«Может быть на грани жизни и смерти», — заявил Гайдай.
Ранее Гайдай говорил, что оккупанты устроили настоящий террор в захваченном городе Кременная. Россияне преследуют людей с проукраинской позицией, или тех, кто отказывается с идти с ними на сотрудничество. В этом оккупантам помогают местные коллаборанты.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
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