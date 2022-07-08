Грабили все подряд. Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, оккупанты мародерят имущество горожан — Луганская ОВА 8 июля, 10:57 Гайдай заявил, что Северодонецк оказался на грани гуманитарной катастрофы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, россияне мародерят имущество горожан.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Facebook.

«К примеру, в Северодонецке разрушено или повреждено 80% жилья. Некоторые люди пытаются вернуться за вещами, но все чаще бывают случаи, что, отдав кругленькую сумму нелегальному перевозчику, находят пусть и уцелевшую, но пустую квартиру», — сказал он.

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Гайдай добавил, что, зайдя в город, россияне сначала депортировали часть местного населения, забрали ключи, а затем начали грабить все подряд.

«Подъезжают к многоэтажкам на грузовиках. Если хорошая мебель, то выносят и ее. Речь уже не идет только о бытовой технике», — сказал он.

По его словам, оккупанты назначили дежурного «коменданта», уже третьего, но имущество северодончан «продолжает исчезать».

Гайдай заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы — нет централизованного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.



«С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут. Ибо даже в мирное время такой объем обновлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет», — сказал он.

Глава области заявил, что есть большая проблема с канализацией.

«Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки скапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас на улице. А еще вонь от умерших — тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа», — сказал Гайдай.

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