В ряде областей Украины объявляли тревогу (обновлено)
Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в пятницу, 2 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Обновлено в 23:20. Отбой воздушной тревоги в большинстве областей.
По состоянию на 23:00 тревога объявлена в ряде центральных и северных областей, Запорожской и традиционно — Луганской области и АР Крым.
В ночь на 2 июня Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Киевской военной администрации сообщили, что над столицей сбили более 30 вражеских целей. Это был шестой удар по Киеву за последние шесть дней.
Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили. Всего ранения получили 16 человек, три человека погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.