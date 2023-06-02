В ряде областей Украины объявляли тревогу (обновлено) 2 июня, 22:54 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 2 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 23:20. Отбой воздушной тревоги в большинстве областей.

Инфографика: alerts.in.ua

По состоянию на 23:00 тревога объявлена в ряде центральных и северных областей, Запорожской и традиционно — Луганской области и АР Крым.

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Карта воздушных тревог в Украине 2 июня по состоянию на 22:55 / Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 2 июня Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Киевской военной администрации сообщили, что над столицей сбили более 30 вражеских целей. Это был шестой удар по Киеву за последние шесть дней.

Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили. Всего ранения получили 16 человек, три человека погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.