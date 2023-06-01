Трагедия в Киеве. Три человека погибли возле закрытого укрытия во время атаки РФ: что изменят в столице и куда жаловаться — онлайн 1 июня, 12:40 Мэр Киева Виталий Кличко во время дневной воздушной тревоги в столице в укрытии одной из школ Деснянского района, 1 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Ребенок и две женщины не смогли попасть в закрытое укрытие. Трагедия дала новый толчок для проверки убежищ в столице и подняла волну вопросов к властям и военной администрации города.

В первую ночь лета Россия ударила по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами Искандер, время подлета которых от места запуска до столицы составляет считанные минуты. Хотя все 10 ракет были сбиты, обломки спровоцировали существенные разрушения в трех районах на левом берегу Киева: Деснянском, Днепровском и Дарницком.

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В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть. По факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело.

Трагедия спровоцировала новую волну проверки укрытий в Киеве на фоне постоянных массированных ударов России по столице Украины. Всего неделю назад, 24 мая, Киевская городская военная администрация уверяла, что «закрытых для киевлян укрытий во время воздушной тревоги не будет». Тогда генерал-майор Владимир Кидонь, первый заместитель начальника КГВА, показательно посетил одно из укрытий в Святошинском районе Киева, о котором от местных жителей поступило немало жалоб. А на заседании Совета обороны Киева председатель КГВА, генерал-полковник Сергей Попко поставил задачу своевременно выявить закрытые объекты и обеспечить беспрепятственный доступ к ним.

Как недавно сообщил NV спикер КГВА Михаил Шаманов, всего в Киеве сегодня можно использовать более 4 тыс. укрытий. Из них 3 393 — это цокольные подвальные помещения, 364 — подземные автопаркинги, 211 — подземные переходы и 46 — подземные помещения метрополитена. Приблизительная общая их вместимость — около 2,7 млн человек. Самым надежным из укрытий считается метрополитен (в зависимости от глубины станции).

Киевские власти не ведут статистику посещаемости укрытий, однако констатируют, что днем люди спускаются в них значительно чаще, чем ночью. Шаманов также признал, что по состоянию на май 2023 года случаи недоступности закрытых укрытий были зафиксированы практически во всех районах Киева. «Закрытые укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление», — подчеркнул представитель КГВА.

Как и в других городах Украины, укрытия в Киеве делятся на три типа: государственные, коммунальные и частные. «Если государственные и коммунальные постоянно у нас под наблюдением и мы их контролируем, то, например, частные, которые принадлежат физ- или юрлицу — это подвальные помещения. Раньше их часто использовали как рестораны, ночные клубы и тому подобное. В таком случае, если нет доступа к укрытию, человек должен вызвать полицию. Если это помещение в частной собственности, то это ответственность балансодержателя — работа такого помещения и его использование», — пояснил Шаманов.

После трагедии 1 июня и гибели людей из-за закрытого укрытия в Деснянском районе КГГА и мэр Киева Виталий Кличко инициировали такие дополнительные меры:

Киевские укрытия ночью будет проверять полиция: во время тревоги в комендантский час патрульные полицейские будут объезжать укрытия и проверять, открыты ли они, а также передавать информацию городским службам.

Все главы районов Киева получили поручение еще раз проверить все укрытия. «В каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, которые нанесены на карту укрытий столицы», — напомнил Кличко.

Власти Киева инициируют ответственность для владельцев укрытий, если они закрыты. Сейчас такой ответственности для тех, кому принадлежат частные укрытия, нет, заявил заместитель КГГА Николай Поворозник.

NV следит за ситуацией вокруг укрытий Киева на фоне трагедии 1 июня:

12:41 В Деснянском районе Киева объявлен траур по погибшим

Об этом сообщил глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников.



По состоянию на данный момент известно о трех погибших и 19 раненых в результате атаки России по Киеву. Семь человек госпитализированы, сообщал мэр Виталий Кличко.



12:30 Кличко просит отстранить главу Деснянского района и руководителя поликлиники после гибели людей возле укрытия в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Офису президента и правительству, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей.



Кличко просит отстранить чиновника на период следствия относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которого погибли три человека.



«Отстранен должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация», — говорится в сообщении Кличко в Telegram.



12:10 «Легкомыслие». Закрытое укрытие — следствие того, что местная власть расслабилась — Кошель

Проблема не только в одном закрытом убежище, считает политолог Алексей Кошель.

«Думаю, это не только в столице. У нас есть значительно бОльшая проблема, что мы все расслабились. Расслабилась прежде всего местная власть. И к вопросам, связанным с войной, с факторами безопасности относятся по второ-третьестепенному принципу», — рассказал Кошель в эфире Radio NV.

12:00 «Главврач говорит, что хранилище работает». Жалоб от жителей относительно закрытого укрытия «не поступало», охранник пытался открыть дверь — КГГА

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, комментируя ситуацию с закрытым укрытием во время ракетного удара по Киеву, в четверг, 1 июня, заявил, что жалоб от жителей относительно укрытия в поликлинике «не поступало». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Главврач говорит, что хранилище работает. Охранник, 70 лет, сейчас в больнице, он открывает и предоставляет доступ жителям. По предварительным данным, он пытался открыть и в то время, когда он открывал дверь — произошел взрыв», — сказал он.

11:22 Кличко переждал дневную тревогу в школе Деснянского района — фото

11:07 Количество пострадавших увеличилось до 19, все руководители районов обязаны проверить укрытия — Кличко на месте гибели людей в Киеве



11:01 Охранника поликлиники, который должен был открыть укрытие, проверят на алкоголь

Охранника поликлиники в Деснянском районе повезли на освидетельствование на предмет возможного опьянения, сообщил Суспільному руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Ефимов.

Директор департамента безопасности Киева Ткачук и городской голова Кличко сообщали, что он находится в больнице с ранением.

Ранее один из местных жителей, жена которого погибла возле закрытого укрытия, говорил, что разбудил охранника в убежище уже после того, как прогремел взрыв, — по его словам, тот имел признаки опьянения.

10:10 «Стучали 15−20 минут». Киевляне говорят, что укрытие в Деснянском районе было закрыто не впервые, обращались в КГГА

08:36 Решения будут приняты сегодня и безотлагательно — Кличко о закрытом укрытии, возле которого погибли люди

Мэр Киева сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности «и на месте выясняют почему не было доступа к укрытию в поликлинике».

«Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно», — заявил Кличко.

Карта укрытий Киева и другие важные контакты для жалоб

На сайте КГГА можно посмотреть карту, где какие укрытия есть рядом, — она постоянно обновляется. На этой карте (Укрытия для населения г. Киева) обозначены все подвалы, подземные паркинги, подземные переходы и другие сооружения, которые могут служить для гражданской защиты населения во время воздушных угроз.

Если во время тревоги укрытие закрыто, киевлянам ранее советовали позвонить по номерам 101 или 1551. «Тогда спасатели будут приезжать и открывать укрытие собственноручно», — обещали в КГВА.