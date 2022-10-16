В российском Белгороде раздались взрывы — росСМИ
«Хлопок» в Белгороде (Фото:Риа Новости via Telegram)
В воскресенье, 16 октября в российском городе Белгород, недалеко от границы с Украиной, раздались взрывы. Говорят, что работает ПВО.
Видео начали публиковать местные СМИ.
Очевидцы говорят о прилетах в области местного аэропорта.
Российское пропагандистское информагентство РИА Новости заявляет о не менее 16 взрывах и работе ПВО.
Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.
В субботу, 15 октября, в российском городе Белгород, недалеко от границы с Украиной, после «прилета» на нефтебазе недалеко от города вспыхнул пожар.