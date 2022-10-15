В российском Белгороде взрывы, губернатор сообщает о пожаре на нефтебазе вблизи города 15 октября, 16:09 Пожар на нефтебазе вблизи Белгорода (Фото:Губернатор Белгородской области России Владислав Гладков/Telegram)

В субботу, 15 октября, в российском городе Белгород, недалеко от границы с Украиной, снова раздаются взрывы. После «прилета» на нефтебазе недалеко от города вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области России Владислав Гладков в Telegram.

«У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал он.

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Фото и видео также публикуют местные паблики:

Украинское командование не комментировало эти сообщения.

В пятницу вечером, 14 октября, в российском Белгороде произошел пожар на ТЭЦ Луч после того, как над городом слышали звуки мощных взрывов. После обстрела вспыхнула подстанция. В результате взрыва часть местного населения осталась без света.

Так, из 10 запущенных в сторону Харькова ракет все 10 взорвались в воздухе, случайно поразив Белгородскую ТЭЦ.