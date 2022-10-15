В российском Белгороде взрывы, губернатор сообщает о пожаре на нефтебазе вблизи города
Пожар на нефтебазе вблизи Белгорода (Фото:Губернатор Белгородской области России Владислав Гладков/Telegram)
В субботу, 15 октября, в российском городе Белгород, недалеко от границы с Украиной, снова раздаются взрывы. После «прилета» на нефтебазе недалеко от города вспыхнул пожар.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области России Владислав Гладков в Telegram.
«У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал он.
Фото и видео также публикуют местные паблики:
Украинское командование не комментировало эти сообщения.
В пятницу вечером, 14 октября, в российском Белгороде произошел пожар на ТЭЦ Луч после того, как над городом слышали звуки мощных взрывов. После обстрела вспыхнула подстанция. В результате взрыва часть местного населения осталась без света.
Так, из 10 запущенных в сторону Харькова ракет все 10 взорвались в воздухе, случайно поразив Белгородскую ТЭЦ.