Стрельба в Белгородской области. Арестович заявил, что огонь открыли «добровольцы» из Таджикистана после спора из-за религии

16 октября, 10:08
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В минобороны РФ заявили, что инцидент произошел на занятиях по стрельбе с «добровольцами», которые должны были отправиться воевать против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В минобороны РФ заявили, что инцидент произошел на занятиях по стрельбе с «добровольцами», которые должны были отправиться воевать против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что двое «добровольцев», открывших огонь по другим на военном полигоне в Белгородской области, сделали это после спора на религиозной почве.

Об этом он сказал в одном из интервью на YouTube, пишет Reuters.

По словам Арестовича, мужчины, начавшие стрельбу, родом из Таджикистана. Таджикистан является преимущественно мусульманской страной, в то время как около половины россиян исповедуют христианство. Накануне минобороны РФ заявило, что стрельбу устроили « двое граждан одной из стран СНГ», в которую входит и Таджикистан.

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Накануне вечером росСМИ сообщили о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. Позже в Минобороны РФ это назвали «терактом» на полигоне и заявили об 11 погибших и 15 раненых. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших среди гражданских в результате стрельбы нет.

https://www.youtube.com/watch?v=5sDMEUBzZxY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Таджикистан Белгородская область Белгород Стрельба Алексей Арестович

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