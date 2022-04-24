В РФ хотят заставить пленных украинцев сдавать кровь для оккупантов — Денисова 24 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

В Госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, этот факт свидетельствует об аналогии со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.

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«Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — отметила Денисова.

Она также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.

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