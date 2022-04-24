В РФ хотят заставить пленных украинцев сдавать кровь для оккупантов — Денисова

24 апреля, 18:52
Цей матеріал також доступний українською
Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

Поддержи НВ

В Госдуме России предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, этот факт свидетельствует об аналогии со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй Мировой войны.

Видео дня

«Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — отметила Денисова.

Читайте также:
Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима Ростовской области — Денисова

Она также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/527561245391819
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Госдума РФ Военнопленные Донорство крови Людмила Денисова Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X