Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима Ростовской области — Денисова 24 апреля, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Украинских военнопленных удерживают в колониях общего режима в РФ (иллюстративное фото) (Фото:Matthew Ansley/Reuters)

Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима в Ростовской области, не перепрофилировав их в лагеря для военнопленных.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, военнопленные ВСУ находятся в колониях общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы.

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Денисова сообщила, что полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых в колонии № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. Учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат.

«Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах», — добавила украинский омбудсмен.

Она подчеркнула, что правила обращения с пленными регламентируются Конвенцией об обращении с военнопленными и дополнительными протоколами к ней, принятыми в 1977 и 2005 году.

РФ в 2019 году денонсировала протоколы 1 и 2 к этой конвенции, но, несмотря на это, страна-оккупант обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными по состоянию на 1949 год.

«Согласно Конвенции, военнопленные, захваченные в зоне боевых действий, должны быть в короткий срок эвакуированы в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны. Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие их в плену, расположенные в этой же местности», — уточнила Денисова.

По состоянию на 16 апреля России удерживала в плену около 700 украинских военных и более 1000 гражданских.

21 апреля состоялся шестой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Домой вернулись 19 украинцев — десять из них военные.

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