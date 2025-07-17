Черногоренко: В Резерв+ вскоре добавят новые категории отсрочок

В приложении Резерв+ вскоре появятся два новых типа отсрочки от мобилизации, которые можно будет оформить онлайн.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Новация станет доступной в конце июля — начале августа.

Речь идет о таких категориях граждан:

Научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профессионального образования — при условии наличия их данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Лица, чей муж или жена имеет инвалидность I или II группы — если этот статус подтвержден через данные Минсоцполитики, Пенсионного фонда и органов ГРАГС.

Черногоренко отметила, что развитие цифрового сервиса продолжается — цель состоит в том, чтобы предоставить возможность получать отсрочку без очередей и без привязки к ТЦК.

«Поэтому работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить сервис и для других категорий. Среди следующих — семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью», — говорится в сообщении.

11 июля в приложении Резерв+ запустили функцию уплаты штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что приложение Резерв+ стало точкой входа в армию и сейчас насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. При этом стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.

Приоритетом также является оцифровка всех 35 типов отсрочек, отмечала Черногоренко.