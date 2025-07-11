Пояснения ТЦК. Как и кто может исправить данные, когда не работает один из видов отсрочки по семейным обстоятельствам
Военный штурмовик (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Минобороны постоянно расширяет категории, кто может оформить отсрочку онлайн. Одной категории для отсрочки в Резерв+ необходимо уточнить свои данные перед подачей заявки. NV разобрался, кому это доступно и как сделать.
Кто может получить автоматическую отсрочку
Одна категория военнообязанных получила возможность оформить отсрочку онлайн, но чтобы не было ошибки, нужно обновить данные о себе или муже/жене в Резерв+ или Армия+. Как отмечает Волынский областной ТЦК и СП, это касается лиц, состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащей и имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.
Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Что делать, если не удается оформить отсрочку
Самая распространенная проблема — в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре Оберіг через одно из приложений:
Через Резерв+:
- открыть приложение Резерв+;
- перейти в раздел Меню — Исправить данные онлайн;
- подать запрос Я уже военный;
- после обновления статуса — подать запрос на отсрочку повторно.
Через Армия+:
- авторизоваться в приложении Армия+;
- на странице Мы не нашли данных о вашей военной службе нажать Я точно действующий военный;
- заполнить необходимые данные;
- после подтверждения статуса — вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно.
Если все сделано правильно — система автоматически подтянет обновленную информацию, и можно будет воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур.