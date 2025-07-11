Пояснения ТЦК. Как и кто может исправить данные, когда не работает один из видов отсрочки по семейным обстоятельствам

Минобороны постоянно расширяет категории, кто может оформить отсрочку онлайн. Одной категории для отсрочки в Резерв+ необходимо уточнить свои данные перед подачей заявки. NV разобрался, кому это доступно и как сделать.

Кто может получить автоматическую отсрочку

Одна категория военнообязанных получила возможность оформить отсрочку онлайн, но чтобы не было ошибки, нужно обновить данные о себе или муже/жене в Резерв+ или Армия+. Как отмечает Волынский областной ТЦК и СП, это касается лиц, состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащей и имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Реклама

Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Что делать, если не удается оформить отсрочку

Самая распространенная проблема — в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре Оберіг через одно из приложений:

Через Резерв+:

открыть приложение Резерв+;

перейти в раздел Меню — Исправить данные онлайн;

подать запрос Я уже военный;

после обновления статуса — подать запрос на отсрочку повторно.

Через Армия+:

авторизоваться в приложении Армия+;

на странице Мы не нашли данных о вашей военной службе нажать Я точно действующий военный;

заполнить необходимые данные;

после подтверждения статуса — вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно.

Если все сделано правильно — система автоматически подтянет обновленную информацию, и можно будет воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур.