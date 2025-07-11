Пояснения ТЦК. Как и кто может исправить данные, когда не работает один из видов отсрочки по семейным обстоятельствам

11 июля, 08:09
Поделиться:
Военный штурмовик (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Военный штурмовик (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Минобороны постоянно расширяет категории, кто может оформить отсрочку онлайн. Одной категории для отсрочки в Резерв+ необходимо уточнить свои данные перед подачей заявки. NV разобрался, кому это доступно и как сделать.

Читайте также:
Алгоритм перевода в Армия+: какие документы нужны и как избежать ошибок

Кто может получить автоматическую отсрочку

Одна категория военнообязанных получила возможность оформить отсрочку онлайн, но чтобы не было ошибки, нужно обновить данные о себе или муже/жене в Резерв+ или Армия+. Как отмечает Волынский областной ТЦК и СП, это касается лиц, состоящих в браке с военнослужащим или военнослужащей и имеющих с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Реклама

Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Читайте также:
Отсрочка по инвалидности: что делать, если удостоверение не продлили

Что делать, если не удается оформить отсрочку

Самая распространенная проблема — в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре Оберіг через одно из приложений:

Через Резерв+:

  • открыть приложение Резерв+;
  • перейти в раздел Меню — Исправить данные онлайн;
  • подать запрос Я уже военный;
  • после обновления статуса — подать запрос на отсрочку повторно.

Через Армия+:

  • авторизоваться в приложении Армия+;
  • на странице Мы не нашли данных о вашей военной службе нажать Я точно действующий военный;
  • заполнить необходимые данные;
  • после подтверждения статуса — вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно.

Если все сделано правильно — система автоматически подтянет обновленную информацию, и можно будет воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур.

Читайте также:
Отсрочка от мобилизации: кто из контрактников получит и на какой срок
Редактор: Диана Костюк

Теги:   Отсрочка от мобилизации Резерв+ Военнообязанные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies