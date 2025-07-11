В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных (Фото: Минобороны / Telegram)

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в пятницу, 11 июля.

Теперь военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.

В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Однако, как отметили в Минобороны, позже оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Как оплатить штраф онлайн:

Обновить Резерв+ до последней версии и зайти в приложение.

Перейти в раздел Штрафы онлайн, подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК.

После этого в приложении откроется возможность оплатить штраф в 8 500 грн — 50% от полной суммы.

Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн.

В то же время в случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в применении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

В Минобороны объяснили, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

9 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 12093, который предусматривает предоставление военнообязанным, уклоняющимся от мобилизации, скидку в 50% в случае добровольного признания нарушения и уплаты штрафа.

В марте ресурс Опендатабот сообщал, что с начала 2025 года было открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета, то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК.

Согласно сообщению, почти половину от просроченных штрафов 2025 года выписали украинцам в возрасте 25−35 лет. А еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36−45 лет.

14 апреля законопроект № 12093 подписал президент Украины Владимир Зеленский.