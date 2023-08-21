В порт захваченного Мариуполя впервые с начала вторжения зашел военный корабль РФ — Андрющенко
Российский военный корабль вблизи Мариуполя (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
В порт захваченного россиянами Мариуполя впервые с начала полномасштабного вторжения РФ зашел военный корабль оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.
«Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль. За час до его швартовки на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились на территории порта», — отметил он.
Андрющенко подчеркнул, что пока неясно, это системные действия оккупантов или одноразовые.
Он добавил, что российский корабль был пришвартован в другом месте от анонсированного оккупантами.
«Если это постоянное базирование, то возникает много вопросов. Начиная от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время по новой битве за Мариуполь», — резюмировал Андрющенко.
В начале года советник мэра Мариуполя сообщал, что оккупанты превращают порт в военную базу. Из порта были уволены все мариупольцы, за исключением отдельных специалистов-коллаборантов, и завезены работники из России.