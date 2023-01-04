Российские оккупанты превращают морской порт Мариуполя в военную базу — Андрющенко 4 января, 12:49 Причалы в порту Мариуполя делят на условно гражданские и условно военные (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты превращают морской порт Мариуполя в военную базу.

Об этом сообщил советник мэра захваченного города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, в конце декабря из порта были уволены все мариупольцы, за исключением отдельных специалистов-коллаборантов, и завезены работники из России.

Видео дня

«Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не препятствует налаживанию поставок военного оборудования в весенний период судоходства», — пояснил он.

Андрющенко отметил, что пока фиксируют единичные несистемные заходы в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания.

Он также рассказал, что часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря откомандировали в Крым. После этого связь с ними пропала, где они находятся, близким неизвестно.

«В лучшем случае — на строительстве окопов. В худшем — в тех же окопах без согласия и предупреждения», — резюмировал Андрющенко.

В ноябре стало известно, что в оккупированный порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения. Оккупанты завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.