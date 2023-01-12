В Киевской области задержали российского шпиона по прозвищу «Тень» — СБУ

12 января, 16:33
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Злоумышленник должен был создать целую агентурную сеть (Фото:t.me/operativnoZSU)

Злоумышленник должен был создать целую агентурную сеть (Фото:t.me/operativnoZSU)

В результате многоэтапной спецоперации в Киевской области задержали российского шпиона.

Об этом в четверг, 12 января, рассказали в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник, которым оказался житель Белой Церкви, был завербован кадровым сотрудником ФСБ в декабре 2022 года.

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СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Подписав согласие на сотрудничество с оккупантами он получил оперативный псевдоним «Тень» и задание по проведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
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«По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположении и перемещениях подразделений Сил обороны. В первую очередь российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий», — сообщили в СБУ.

Кроме того, в дальнейшем пособник оккупантов должен был создать разветвленную агентурную сеть.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Задержали его при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Киевская область Российская агентура Война России против Украины

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