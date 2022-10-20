Эксгумация завершена. В освобожденном Лимане обнаружены 146 тел 20 октября, 20:09 В освобожденном Лимане обнаружены 146 тел (Фото:Нацполиция)

Национальная полиция обнаружила в Лимане тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ, которые были захоронены в разных локациях. Эксгумация на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане завершена.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

В целом на территории деоккупированных населенных пунктов северной части Донецкой области было обнаружено 166 убитых, среди которых пятеро детей, которые покоились в 58 стихийных захоронениях, из них 25 — в самом Лимане. Однако полиция продолжает ежедневно получать сведения от местных жителей о похороненных или пропавших людях.

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По данным предварительного осмотра, люди погибли от минно-взрывных и осколочных ранений в результате обстрелов российского агрессора, а также от насильственных действий. Более точные сведения будут обнародованы по окончании тщательных судебно-медицинских экспертиз и установлению, по возможности, личностей погибших.

17 октября пресс-офицер полиции Донецкой области Александр Гаврилко на брифинге в Медиацентре Украина заявлял, что в Лимане уже эксгумировали тела более 180 погибших: 35 военных и 152 гражданских.

