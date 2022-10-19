В Лимане обнаружили тела еще восьми гражданских, убитых войсками РФ во время оккупации — ОВА 19 октября, 10:24 Место массового захоронения в Лимане (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Лимане обнаружили тела еще восьми гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram.

"Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - говорится в сообщении.



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Кириленко заявил, что во вторник, 18 октября россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Еще 12 человек за вчера получили ранения.

18 октября в освобожденном от российских оккупантов Лимане полиция эксгумировала тела пятерых убитых детей: трех девочек 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах.

17 октября пресс-офицер полиции Донецкой области Александр Гаврилко на брифинге в Медиацентре Украина заявлял, что в Лимане уже эксгумировали тела более 180 погибших: 35 военных и 152 гражданских.

