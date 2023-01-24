СБУ задержала бывшего беркутовца, сливавшего РФ позиции украинских войск 24 января, 12:59 Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

В ходе масштабных контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области задержали российского агента.

Об этом во вторник, 24 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Коллаборантом оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции Беркут, который в начале полномасштабного вторжения РФ решил встать на сторону оккупантов.

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«Он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск», — рассказали в СБУ.

Собранные разведданные злоумышленник передавал своей дочери, проживающей во временно подконтрольном РФ Севастополе, которая в свою очередь отправляла их знакомому оккупанту.

Более того, агент также предлагал россиянам свою помощь в подготовке диверсий, запрашивая соответствующее вооружение и боеприпасы.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.