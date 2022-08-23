На Воронцовском маяке в Одессе развернули 18-метровый флаг Украины — видео 23 августа, 11:48 День государственного флага отмечается в Украине с 2004 года (Фото:Наталья Мажарова/Facebook)

Во вторник, 23 августа, на Воронцовском маяке в Одессе развернули 18-метровый флаг Украины.

Соответствующие фото и видео опубликовала у себя в Facebook местная активистка, организатор Вишиванкового фестиваля Наталья Мажарова.

Акция на маяке была приурочена ко Дню государственного флага, который украинцы отмечают, несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию.

Видео дня

«Сегодня Одесса первой среди всех городов подняла флаг Украины в честь Дня государственного флага. Традиционно флаг разместили на Воронцовском маяке — визитной карточке Одессы, в 6 утра на восходе солнца. Длина флага 18 метров. Вместе к победе! Слава Украине», — написала Мажарова.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю праздника заверил, что украински флаг обязательно вернется на все временно оккупированные РФ территории.

«Он будет на Азовском проспекте в Бердянске и в Скадовске, над ЗАЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков — там не может быть прапора тех, кто впервые слышит эти украинские названия. Там будет сине-желтый. И в Крыму. В Ялте, в Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петре», — пообещал глава государства.

День флага был учрежден президентом Леонидом Кучмой в 2004 году, а само желто-синее знамя стало официальным государственным символом Украины 28 января 1992-го.

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