Сегодня Украина празднует День флага. История праздника и важные факты об одном из главных государственных символов 23 августа, 07:33 Сюжет Самый большой украинский флаг, установленный в Киеве на Печерских холмах на флагштоке высотой 90 метров (Фото:Reuters)

23 августа, за день до Дня Независимости, украинцы отмечают День Государственного флага.

Сегодняшний день Украина отметит без массовых мероприятий из-за угрозы новых ударов РФ по украинским городам. Их отменили в Киеве и многих других областях.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник, 22 августа, попросил украинцев за границей в этот день напоминать об Украине и распространять правду о преступлениях страны-террориста России.

Видео дня

«Уважаемые украинцы, в эти дни, когда мы отмечаем День нашего флага и День нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов», — сказал он.



НВ рассказывает об истории Дня национального флага Украины и приводит важные факты нем.

История украинского флага и праздника в его честь

Синий и желтый цвета символизировали Киевское государство еще до христианизации Руси. Они присутствовали почти на всех гербах городов, а также на гербах князей во времена средневековья и Королевства Русь (Галицко-Волынского княжества) в XIV веке.



В современном виде украинский флаг впервые зафиксирован во время «весны народов» — в июне 1848 года его подняли на городской ратуше Львова. После этого флаги в таких цветах стали использовать во время Шевченковских и других праздников, а в начале XX века украинский флаг появился на политических демонстрациях.

В январе 1918 года Украинская Центральная Рада утвердила временный закон про флот, в котором определила порядок цветов на флаге военной флотилии как сине-желтый. А 22 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

Во время правления гетмана Павла Скоропадского на основе этой цветовой гаммы формировались разные служебные флаги. Сине-желтый стяг объявила государственным флагом и Западноукраинская Народная республика.

Когда к власти пришли большевики, сине-желтый флаг был запрещен.

Официальным государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады вынес соответствующее постановление.

А 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага.

День Государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы О Дне Государственного флага Украины от 23 августа 2004 года.

В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Украинский флаг: рекорды

В честь Дня государственного флага Украины в разных регионах часто поднимают, запускают или открывают флаги рекордных размеров.

В 2020 году накануне Дня Государственного флага Украины в Киеве на Печерских холмах, возле Родины-матери подняли самый большой украинский флаг. Высота его флагштока — около 90 метров, размеры полотнища — 16×24 метра.

23 августа 2018 года в прифронтовой Авдеевке подняли в небо государственный флаг площадью 120 квадратных метров.

23 августа 2016 года рядом с Борисполем состоялось открытие флага из мраморной кварцитной крошки, расположенного на холме по направлению к аэропорту Борисполь. Этот флаг имеет размеры 14,5×50 метров.



Фото: пресс-служба Бориспольской РГА

Как Украина возвращала себе сине-желтый флаг



Хотя украинский флаг в СССР был запрещен, с апреля 1989 года бывали случаи, когда активисты публично его поднимали по разным поводам.



Впервые люди массово вышли на улицы с сине-желтыми флагами, во время акции Живая цепь ко Дню соборности Украины 21 января 1990 года.

Первым прецедентом поднятия украинского флага над официальным советским учреждением стало его поднятие над Стрыйским городским советом 14 марта 1990 года. После этого, несмотря на сопротивление советских властей, по украинским городам прокатилась волна поднятия украинских флагов над учреждениями местной власти.

Уже 24 июля 1990 года украинский национальный флаг был поднят над Киевсоветом.

Фото: Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (PFE/RL)

24 августа 1991 года после исторического голосования за независимость Украины группа народных депутатов внесла в сессионный зал Верховной Рады большой украинский флаг размером 8×4 метра и накрыла им трибуну.

Сейчас этот флаг хранится в здании Рады, его заносили в сессионный зал во время празднования 10-й и 20-й годовщин Независимости Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.