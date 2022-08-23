Украинский флаг вернется на временно оккупированные территории навсегда — Зеленский 23 августа, 10:18 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в День государственного флага заявил, что украинский флаг вернется навсегда на временно оккупированные территории.

«Сине-желтый флаг будет развеваться на временно оккупированных территориях. Он будет развеваться всегда», — заявил он, выступая на церемонии поднятия Государственного флага Украины.

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Глава государства добавил, что в Мелитополе на площади Победы не может быть флага проигравших эту войну, а в Херсоне на площади Свободы не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода.

«Он (украинский флаг — ред) будет на Азовском проспекте в Бердянске и в Скадовске, над ЗАЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков — там не может быть прапора тех, кто впервые слышит эти украинские названия», — сказал он.

По словам Зеленского, украинский и крымскотатарский флаги будут и в Крыму.

«И как бы кто-то не пытался исказить историю, именно эти флаги исторически связаны с Крымом», — заявил президент.

Во вторник, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага.

Сегодняшний день Украина отметит без массовых мероприятий из-за угрозы новых ударов РФ по украинским городам. Их отменили в Киеве и многих других областях.

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