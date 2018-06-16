В Одессе на территории городского сада горел ресторан

В субботу, 16 июня, в Одессе на улице Гаванной горел ресторан Пивной сад.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям

Пожарные установили, что в ресторане загорелась кровля пристройки на площади 150 кв. м.

"В связи с угрозой распространения огня на ресторан и территорию парка к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали за час. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Киеве на левом берегу загорелась лесопарковая зона.