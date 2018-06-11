11 июня 2018, понедельник

В Киеве на левом берегу загорелась лесопарковая зона

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Площадь пожара составила около 3 гектаров
Фото: Громадське

Площадь пожара составила около 3 гектаров

На левом берегу Киева в понедельник, 11 июня, загорелась лесопарковая зона.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря столичной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлану Водолагу передает Громадське.

Как сообщается, площадь пожара составила около 3 гектаров.

"На место происшествия отправились два подразделения ГСЧС. Также к тушению пожара привлечены специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы", - рассказали спасатели.

Как видно на опубликованном фото, с лесопарковой зоны поднимаются густые клубы дыма.

Ранее сообщалось, что  в Киеве возле станции метро Дворец Украина произошел пожар.

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