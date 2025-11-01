На закупки для ВСУ. В Одессе четырем чиновникам горсовета сообщили о подозрении из-за растраты более 1,6 млн грн
Полиция сообщила о подозрении чиновникам Одесского горсовета в присвоении средств на нужды военных (Фото: Национальная полиция Украины)
Следователи полиции сообщили о подозрении нескольким должностным лицам Одесского городского совета, которые могут быть причастны к растрате более 1,6 млн гривен при закупках для ВСУ. Об этом 31 октября сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, бывший руководитель и первый заместитель Департамента муниципальной безопасности горсовета вместе с представителями двух коммерческих компаний организовали закупку раций для нужд одесского военного округа через подконтрольные им предприятия.
Полиция отметила, что тендер был проведен под заранее определенного победителя, который поставлял 300 радиостанций с дополнительными аккумуляторами в количестве 300 штук.
Кроме того правоохранители добавили, что участники схемы незаконно включили в договор сумму НДС, хотя закон предусматривает освобождение от его оплаты для нужд военных подразделений. В результате эти действия привели к присвоению 1 661 510 гривен средств департамента.
Следователи Главного следственного управления полиции при поддержке СБУ провели обыски в Одессе, Одесской и Киевской областях по местам жительства и работы фигурантов, во время которых изъяли финансовые документы, договоры, черновые записи и электронные носители информации, подтверждающие незаконные действия.
Четырем подозреваемым объявлено подозрение по факту присвоения государственных средств группой лиц в особо крупных размерах, совершенного злоупотреблением служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а досудебное расследование продолжается, подчеркнули в полиции.