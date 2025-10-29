Объявленное подозрение стало «неожиданностью». Труханов заявил, что городские власти «не могли предотвратить» последствия непогоды в Одессе

Геннадий Труханов утверждает, что городские власти не могли предотвратить последствия непогоды в Одессе 30 сентября (Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / SIPA via Reuters)

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что подозрение в служебной халатности , которое он получил после гибели девяти человек во время непогоды, стало для него «неожиданностью».

В комментарии Суспільному он сказал, что городской совет «работал по минутам» и предупреждал жителей Одессы о ливневом дожде.

Труханов утверждает, что городские власти «не могли предотвратить» последствия непогоды, поскольку, по его словам, сообщение от гидрометцентра поступило уже после того, как люди погибли.

Экс-мэр Одессы говорит, что в городе «катастрофические» проблемы с водоотводом, которые требуют миллиардов гривен.

Он также пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.

28 октября Труханов и чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия держали подозрения в служебной халатности. В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком.

В Национальной полиции уточнили, что среди фигурантов — двое заместителей Труханова, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Девяти подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).