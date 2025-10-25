В Одессе двум врачам сообщили о подозрении из-за смерти известного застройщика, полиция расследует дело

Двух медиков одесской клиники подозревают в ненадлежащем лечении, что привело к смерти пациента / Фото иллюстративное (Фото: GINASANDERS/DEPOSITPHOTOS)

Полиция и прокуратура расследуют обстоятельства смерти известного одесского бизнесмена — владельца одной из крупнейших девелоперских компаний Украины и медиа после лечения в частном медицинском учреждении.

Об этом 25 октября сообщили Национальная полиция Украины и Офис генпрокурора.

По данным следствия, 62-летний мужчина с мая по октябрь 2024 года проходил курс лечения онкологического заболевания в одесской клинике. Врач-онколог и хирург, которые занимались его лечением, допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи, добавили в полиции.

Реклама

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что врачи не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и не приняли необходимые меры для их своевременного устранения. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

Эксперты пришли к выводу, что при условии своевременной диагностики, правильной оценки состояния и надлежащего лечения пациент мог прожить значительно дольше. Следователи собрали доказательства, подтверждающие прямую причинно-следственную связь между действиями врачей и наступлением смерти.

По данным СМИ, вероятно, речь идет об Аднане Киване — основателе корпорации KADORR Group, одного из крупнейших застройщиков Одессы и известного арабского инвестора в Украине. Бизнесмен умер 28 октября 2024 года в возрасте 62 лет.

Обоим медикам — онкологу и хирургу частной клиники — сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента (часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью сроком до пяти лет.

Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и их отстранения от должностей.