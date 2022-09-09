На юге Украины ВСУ уничтожили 59 оккупантов и 17 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 59 оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 59 рашистов;
- 3 реактивные системы залпового огня Ураган;
- транспортно-зарядную машину для них;
- 2 самоходных орудия артиллерии Пион;
- самоходная гаубица Мста-С;
- 3 самоходных артиллерийско-минометных установки;
- Танк Т-72;
- 6 единиц автобронетехники;
- 2 склада боеприпасов в Бериславском районе;
- паромная переправа в Новой Каховке.
В то же время, российские войска наносили ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и мирным жителям.
За сутки вражеские войска нанесли 30 авиационных и 1 ракетный удар по позициям бойцов ВСУ, а также осуществили пуски 4 ракет Р-27 по украинским самолетам.
«Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами Калибр. Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна», — сообщили в командовании.
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