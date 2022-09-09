На юге Украины ВСУ уничтожили 59 оккупантов и 17 единиц техники

9 сентября, 05:25
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 59 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 59 рашистов;
  • 3 реактивные системы залпового огня Ураган;
  • транспортно-зарядную машину для них;
  • 2 самоходных орудия артиллерии Пион;
  • самоходная гаубица Мста-С;
  • 3 самоходных артиллерийско-минометных установки;
  • Танк Т-72;
  • 6 единиц автобронетехники;
  • 2 склада боеприпасов в Бериславском районе;
  • паромная переправа в Новой Каховке.

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В то же время, российские войска наносили ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ и мирным жителям.

За сутки вражеские войска нанесли 30 авиационных и 1 ракетный удар по позициям бойцов ВСУ, а также осуществили пуски 4 ракет Р-27 по украинским самолетам.

«Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 19 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами Калибр. Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна», — сообщили в командовании.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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