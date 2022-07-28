В Николаеве прогремело несколько взрывов — мэр

28 июля, 20:04
Российский снаряд в районе Николаева, 27 июля 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российский снаряд в районе Николаева, 27 июля 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о нескольких взрывах в городе во время воздушной тревоги.

«В городе раздалось несколько взрывов», — написал он в Telegram.

В этот момент в Николаеве была объявлена воздушная тревога.

Россия обстреливает Николаев почти каждый день. Утром 28 июля страна-агрессор обстрелами разрушила здание школы, также были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

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Ранее в Оперативном командовании Юг сообщали, что войска РФстали активнее обстреливать южные регионы Украины, в том числе Николаев, после освобождения украинскими силами Андреевки в Херсонской области.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Александр Сенкевич Взрыв

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