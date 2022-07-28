Массированный удар по Николаеву: ракеты РФ разрушили здание школы, повреждены агропредприятие и жилые дома

28 июля, 09:39
Спасатели показали последствия утреннего обстрела Николаева и области (Фото:ГСЧС)

Спасатели показали последствия утреннего обстрела Николаева и области (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 28 июля, войска РФ нанесли массированный удар по Николаеву, практически полностью разрушено здание школы, ранен охранник.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, в среднюю школу в Корабельном районе города попали три российские ракеты.

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«Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется», — добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в Telegram, что одна из ракет попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM

На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

В результате ракетного удара также повреждены две жилые многоэтажки, там повыбивало окна и сорвало кровлю.

Около 4:30 утра Сенкевич сообщил о мощных взрывах Николаева. Россия обстреливает областной центр практически ежедневно, страдает гражданская инфраструктура.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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