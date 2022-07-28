Массированный удар по Николаеву: ракеты РФ разрушили здание школы, повреждены агропредприятие и жилые дома 28 июля, 09:39 Спасатели показали последствия утреннего обстрела Николаева и области (Фото:ГСЧС)

Утром в четверг, 28 июля, войска РФ нанесли массированный удар по Николаеву, практически полностью разрушено здание школы, ранен охранник.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, в среднюю школу в Корабельном районе города попали три российские ракеты.

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«Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется», — добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в Telegram, что одна из ракет попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

В результате ракетного удара также повреждены две жилые многоэтажки, там повыбивало окна и сорвало кровлю.

Около 4:30 утра Сенкевич сообщил о мощных взрывах Николаева. Россия обстреливает областной центр практически ежедневно, страдает гражданская инфраструктура.

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