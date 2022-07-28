«Наши действия раздражают врага». Оккупанты стали активнее обстреливать юг Украины после освобождения Андреевки — Гуменюк

28 июля, 15:42
Российский снаряд в районе Николаева, 27 июля 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российский снаряд в районе Николаева, 27 июля 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Войска РФ стали активнее обстреливать юг Украины после освобождения Андреевки в Херсонской области, сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Наши действия раздражают врага, и они снова бьют по Николаеву как по крепости, которая держит оборону», — сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк уточнила, что войска РФ обстреляли Николаев ракетами С-300. По ее данным, в результате удара по николаевской школе погиб один человек.

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«Мы имеем определенные успехи. И сразу после освобождения Андреевки враг активизировал удары. Снова ночью был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52», — сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула, что войска РФ пытались отбить свои позиции в Херсонской области, но с потерями отступили.

Украинские военнослужащие 27 июля окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозовое Херсонской области. Эти села находятся примерно в 85 километрах от Херсона на границе с Николаевской областью.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинским силам предстоит освободить более 2,5 тысячи сел и городов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Обстрел Войска РФ Херсонская область Юг Украины

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