«Наши действия раздражают врага». Оккупанты стали активнее обстреливать юг Украины после освобождения Андреевки — Гуменюк 28 июля, 15:42 Российский снаряд в районе Николаева, 27 июля 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Войска РФ стали активнее обстреливать юг Украины после освобождения Андреевки в Херсонской области, сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Наши действия раздражают врага, и они снова бьют по Николаеву как по крепости, которая держит оборону», — сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк уточнила, что войска РФ обстреляли Николаев ракетами С-300. По ее данным, в результате удара по николаевской школе погиб один человек.

Видео дня

«Мы имеем определенные успехи. И сразу после освобождения Андреевки враг активизировал удары. Снова ночью был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52», — сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула, что войска РФ пытались отбить свои позиции в Херсонской области, но с потерями отступили.

Украинские военнослужащие 27 июля окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозовое Херсонской области. Эти села находятся примерно в 85 километрах от Херсона на границе с Николаевской областью.

Фото: Скриншот Google Maps

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинским силам предстоит освободить более 2,5 тысячи сел и городов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.