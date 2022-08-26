Ночью в Николаеве прогремели взрывы — глава ОВА 26 августа, 09:17 В Николаеве ночью были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ночь на пятницу, 26 августа, в Николаеве прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Около 3:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется», — написал он.

Также Ким отметил, что в Николаевском районе в течение 25 августа в 14:25 под обстрелы попало село Лупарево Галицыновской громады, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки. Без пострадавших.

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В Баштанском районе вчера ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и 26 августа около 05:30 были обстреляны села Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

Вечером 25 августа были обстрелы пгт. Березнеговатое. По информации ОК Юг, удар был нанесен реактивными системами залпового огня Ураган. Без жертв.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



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