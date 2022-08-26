Ночью в Николаеве прогремели взрывы — глава ОВА

26 августа, 09:17
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В Николаеве ночью были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Николаеве ночью были слышны взрывы (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ночь на пятницу, 26 августа, в Николаеве прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Около 3:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется», — написал он.

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Также Ким отметил, что в Николаевском районе в течение 25 августа в 14:25 под обстрелы попало село Лупарево Галицыновской громады, в результате чего возник пожар хозяйственной постройки. Без пострадавших.

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В Баштанском районе вчера ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и 26 августа около 05:30 были обстреляны села Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/3O3IkT0mtlQ

Вечером 25 августа были обстрелы пгт. Березнеговатое. По информации ОК Юг, удар был нанесен реактивными системами залпового огня Ураган. Без жертв.

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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Взрыв Война России против Украины Виталий Ким

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