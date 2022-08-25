«Пытаются выровнять линию фронта». Стоит ли ждать наступления оккупантов под Николаевом — отвечает военный эксперт 25 августа, 17:46 Российская ракета, попавшая по территории Николаевского зоопарка (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Радио НВ, стоит ли ждать наступления оккупационных войск под Николаевом.

«О наступлении говорить не стоит. Имеются тактические боевые действия. Да, они там немного пытаются выровнять фронт, линию фронта. Имеют частичный успех, действительно. Но это не грозит прорывом линии фронта или наступлением на Николаев», — заверил Жданов Радио НВ.

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Он уточнил, что у сосредоточенной под Николаевом группировки российских войск становится все меньше патронов и горюче-смазочных материалов.

«И [последний] удар по Антоновскому мосту, еще с десяток снарядов прилетело, тому подтверждение, что логистика там очень плохая. Поэтому не с чем идти им в наступление», – констатировал военный эксперт.

В то же время, Жданов уточнил, что российские оккупационные войска все еще могут вести под Николаевом боевые действия.

22 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинские военные не видят перспективы продвижения войск РФ в сторону города. Он также объявил, что в День Независимости Николаев не будут закрывать.

Еще 6 августа он говорил, что Россия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы.

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